مبابي يمنح قميصه لنجم ملاعب التنس (صورة)
التقى كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم بـ"أسطورة" التنس السويسري روجر فيدرر الذي يتواجد في باريس لخوض منافسات بطولة "رولان غاروس" ثانية البطولات الأربع الكبرى.
وقدم هداف الدوري الفرنسي البالغ 20 عاما قميص الفريق الباريسي يحمل اسمه لفيدرر حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب الغراند سلام 20 لقبا.
ونشر السويسري المصنف ثالثا عالميا، صورة تجمعهما على صفحته الرسمية على "تويتر"، علق عليها: "لقد كنت سعيدا لمقابلتك".
🎾⚽🏆@KMbappe— Roger Federer (@rogerfederer) May 28, 2019
Great to meet you! pic.twitter.com/41zFZfIA2B
واستهل فيدرر البالغ 37 عاما مشواره في بطولة فرنسا المفتوحة بفوزه على الإيطالي لورنتسو سونيغو في أول مشاركة له منذ أربع سنوات على ملاعب "رولان غاروس" الترابية، وتأهل الأحد الماضي إلى الدور الثاني على أن يلتقي في مواجهته القادمة الألماني أوسكار أوت.
المصدر: "إنستغرام"