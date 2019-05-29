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مبابي يمنح قميصه لنجم ملاعب التنس (صورة)

الرياضة

مبابي يمنح قميصه لنجم ملاعب التنس (صورة)
Reuters GONZALO FUENTES
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التقى كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم بـ"أسطورة" التنس السويسري روجر فيدرر الذي يتواجد في باريس لخوض منافسات بطولة "رولان غاروس" ثانية البطولات الأربع الكبرى.

وقدم هداف الدوري الفرنسي البالغ 20 عاما قميص الفريق الباريسي يحمل اسمه لفيدرر حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب الغراند سلام 20 لقبا.

ونشر السويسري المصنف ثالثا عالميا، صورة تجمعهما على صفحته الرسمية على "تويتر"، علق عليها: "لقد كنت سعيدا لمقابلتك".  

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فيدرر يستهل مشواره في رولان غاروس بفوز مريح على سونيغو
فيدرر يستهل مشواره في رولان غاروس بفوز مريح على سونيغو

واستهل فيدرر البالغ 37 عاما مشواره في بطولة فرنسا المفتوحة بفوزه على الإيطالي لورنتسو سونيغو في أول مشاركة له منذ أربع سنوات على ملاعب "رولان غاروس" الترابية، وتأهل الأحد الماضي إلى الدور الثاني على أن يلتقي في مواجهته القادمة الألماني أوسكار أوت.

المصدر: "إنستغرام"

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