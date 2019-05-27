قام بطل العالم للفنون القتالية المختلطة وفقا لمنظمة "UFC"، الروسي حبيب نورمحمدوف، باختبار قدراته في المصارعة من خلال مبارزة والده عبد المناب نورمحمدوف.

ونشر خافيير منديز، مدرب حبيب مقطع فيديو للمقاتل البالغ من العمر 30 عاما وهو يصارع والده، معلقا عليه قائلا: "إنه (حبيب) سيحاول مرة أخرى. لكن النتيجة ستكون دائما هي نفسها، لأن حبيب يقاتل ضد أكبر عقبة – ضد والده".

ومن المقرر أن يواجه حبيب نورمحمدوف متحديه الأمريكي داستن بوارييه، يوم 7 سبتمبر المقبل، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك خلال دورة "UFC 242".

وسيخوض حبيب هذه المواجهة بعد انقضاء عقوبة الإيقاف المفروضة عليه حتى يوليو 2019، بسبب شجار عقب نزاله مع الإيرلندي كونور ماكغريغور.

يذكر أن المقاتل الأمريكي حصل على حزام بطل العالم المؤقت في الوزن الخفيف، عقب فوزه على مواطنه ماكس هالواي بالنقاط، في النزال الذي جمعهما، يوم 13 أبريل الماضي، خلال دورة "UFC 236".

المصدر: "sports.ru"