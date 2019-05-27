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السيسي يعلق على فوز الزمالك بكأس "الكونفدرالية"

الرياضة

السيسي يعلق على فوز الزمالك بكأس
AFP
السيسي يعلق على فوز الزمالك بكأس "الكونفدرالية"
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هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نادي الزمالك بتتويجه بلقب كأس "الكونفدرالية الإفريقية" لكرة القدم على حساب نهضة بركان المغربي.

وجاء في تغريدة نشرها السيسي عبر حسابه في "فيسبوك": "أهنئ جميع المصريين بفوز نادي الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية، وأود أن أشكر الفريقين على الروح الرياضية والأداء المشرف الذي يعكس قوة الترابط بين الشعبين المصري والمغربي".

واستعاد الزمالك أمجاده الإفريقية بالتتويج أمس، بكأس "الكونفدرالية الإفريقية"، بفوزه في إياب المباراة النهائية على ضيفه نهضة بركان، بركلات الترجيح (5-3) التي لجأ إليها الفريقان، بعد التعادل 1-1 في النتيجة الإجمالية.

وحقق الزمالك بذلك، أول لقب قاري كبير منذ فوزه بلقبه الخامس والأخير في دوري أبطال إفريقيا عام 2002.

المصدر: فيسبوك + RT

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