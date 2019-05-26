الزمالك يتوج بطلا لكأس الاتحاد الإفريقي

توّج الزمالك المصري بلقب كأس الاتحاد الإفريقي بفوزه على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح (5-3) بعد نهاية الوقت الأصلي بفوز الزمالك 1-0، وتعادل الفريقان 1-1 ذهابا وإيابا.

وسجل محمد علاء هدف الزمالك في (د.54 من ركلة جزاء)، في المباراة التي أكملها نهضة بركان بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه عمر النمساوي في (د.89).

انتَهت .. نحنُ الأبطال 🏆💪🏼

الزمالك بطلاً للكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المَغربي في لقاء الإياب بهدف مُقابل لاشيء و التعادل بهَدف مُقابل هَدف في مجموع المُباراتين و الفوز بركلات الترجيح بنتيجة ٥-٣ ⚽️🥇 pic.twitter.com/fzgK7IFtCA — Zamalek SC (@ZSCOfficial) May 26, 2019

المصدر: وكالات