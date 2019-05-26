الزمالك يتوج بطلا لكأس الاتحاد الإفريقي
Reuters
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توّج الزمالك المصري بلقب كأس الاتحاد الإفريقي بفوزه على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح (5-3) بعد نهاية الوقت الأصلي بفوز الزمالك 1-0، وتعادل الفريقان 1-1 ذهابا وإيابا.
وسجل محمد علاء هدف الزمالك في (د.54 من ركلة جزاء)، في المباراة التي أكملها نهضة بركان بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه عمر النمساوي في (د.89).
انتَهت .. نحنُ الأبطال 🏆💪🏼— Zamalek SC (@ZSCOfficial) May 26, 2019
الزمالك بطلاً للكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المَغربي في لقاء الإياب بهدف مُقابل لاشيء و التعادل بهَدف مُقابل هَدف في مجموع المُباراتين و الفوز بركلات الترجيح بنتيجة ٥-٣ ⚽️🥇 pic.twitter.com/fzgK7IFtCA
المصدر: وكالات
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