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الزمالك يتوج بطلا لكأس الاتحاد الإفريقي

الرياضة

الزمالك يتوج بطلا لكأس الاتحاد الإفريقي
Reuters
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توّج الزمالك المصري بلقب كأس الاتحاد الإفريقي بفوزه على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح (5-3) بعد نهاية الوقت الأصلي بفوز الزمالك 1-0، وتعادل الفريقان 1-1 ذهابا وإيابا.

وسجل محمد علاء هدف الزمالك في (د.54 من ركلة جزاء)، في المباراة التي أكملها نهضة بركان بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه عمر النمساوي في (د.89).

المصدر: وكالات

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