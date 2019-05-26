بعد نهائي درامي.. زفيريف يحرز لقب جنيف

توج الألماني ألكسندر زفيريف بطلا لدورة جنيف على الملاعب الترابية للتنس بفوزه على التشيلي نيكولاس خاري بمجموعتين لواحدة السبت، في المباراة النهائية التي جرت تحت المطر.

ونجح زفيريف المصنف الخامس عالميا في إنقاذ كرتين كانت إحداهما كفيلة بإنهائه البطولة في مركز الوصافة، قبل أن يقلب الطاولة على منافسه ويفوز بواقع 6-3 و3-6 و7-6 (10-8) خلال مباراة استغرقت ساعتين و35 دقيقة.

وتوج الألماني باللقب الحادي عشر في 17 مباراة نهائية خلال مسيرته الاحترافية، بينها لقبا دورتي الماسترز للألف نقطة روما 2017 ومدريد 2018.

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واستعاد زفيريف البالغ 22 عاما نغمة الألقاب التي غابت عنه منذ تتويجه ببطولة الماسترز الختامية للموسم الماضي في لندن في نوفمبر الماضي.

ويبدأ زفيريف مشواره في بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى، والتي تنطلق منافساتها اليوم، على ملاعب رولان غاروس بمواجهة الأسترالي جون ميلمان.

المصدر: أ ف ب