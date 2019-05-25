سبورتينغ يهزم بورتو ويتوج بلقب كأس البرتغال

توج فريق سبورتينغ لشبونة بلقب كأس البرتغال لكرة القدم للمرة السابعة عشرة في تاريخه عقب فوزه على بورتو 5-4 بركلات الترجيح اليوم السبت في المباراة النهائية.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، حيث تقدم بورتو بهدف سجله فرانسيسكو سواريز في (د.41) وتعادل برونو فيرنانديز لسبورتينغ في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. وفي الشوط الثاني فشل الفريقان في تسجيل الأهداف ليحتكما لشوطين إضافيين.

وفي الشوطين الإضافيين سجل باس دوست الهدف الثاني لسبورتينغ في (د.101) قبل أن يتعادل أندري بيريرا لبورتو في (د.120) ليضطرا للعب ركلات الترجيح التي حسمت اللقب للشبونة.

وحصد سبورتينغ اللقب للمرة السابعة عشرة في تاريخه، علما بأن آخر ألقابه في هذه المسابقة جاء في عام 2015. وأنهى الفريق الدوري في المركز الثالث برصيد 74 نقطة، فيما أنهى بورتو الدوري في المركز الثاني برصيد 85 نقطة.

المصدر: وكالات