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بايرن ميونيخ يتوج بلقب كأس ألمانيا

الرياضة

بايرن ميونيخ يتوج بلقب كأس ألمانيا
AFP
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حقق بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم السبعة الأخيرة، الثنائية بتتويجه بلقب الكأس إثر فوزه الكبير على لايبزيغ 3-0 اليوم السبت على الملعب الأولمبي.

وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي في (د.29 و85) والفرنسي كينغسلي كومان في (د.78) أهداف بايرن ميونيخ الذي ظفر باللقب التاسع عشر في تاريخه في المسابقة وبالثنائية الثانية عشرة منذ تأسيسه قبل 119 عاما، وذلك بعد أسبوع واحد فقط على حسمه اللقب الـ29 في البوندسليغا بعد صراع مرير مع بوروسيا دورتموند.

المصدر: أ ف ب

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