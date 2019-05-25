غاتوزو : المركز الخامس ليس فشلا لميلان

أكد جينارو غاتوزو المدير الفني لميلان، أن فريقه لن يستسلم حتى اللحظات الأخيرة من أجل ضمان بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

ويستعد ميلان لخوض مباراته الأخيرة من الدوري الإيطالي غدا الأحد، أمام مضيفه سبال، ولن يضمن الفوز له التأهل لدوري الأبطال، إلا في حال تعثر أتالانتا أو إنتر لضمان حصوله على بطاقة التأهل لدوري الأبطال.

ومر ميلان بموسم متذبذب فنيا ولا يزال مصيره مجهولا من المشاركة في دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وقال غاتوزو عن المباراة: "واجبنا يحتم علينا تقديم كل ما يلزم لتحقيق الفوز، وبعد صافرة النهاية سنرى ما هو وضعنا، وسأتوجه بالشكر لجميع الذين قدموا أداءا جيدا هذا الموسم".

وتابع: "سنقاتل حتى آخر لحظة غدا لأن الفرصة لازالت أمامنا للفوز بالمقعد الأوروبي".

#ACMilan boss #Gattuso: 'I'm sorry to have never brought the best out of the players, there is not much to do to improve' https://t.co/gWjp0SySyNpic.twitter.com/TwHRWou2Wk — CalcioMercato (En) (@CmdotCom_En) May 25, 2019

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وأما عن مستقبله قال: "تدريب ميلان كان حلما لي، المهمة ليست سهلة، وأتمنى البقاء مع الفريق لأطول فترة ممكنة".

ويرى غاتوزو أن ترتيب ميلان الخامس على لائحة الدوري الإيطالي ليس فشلا للنادي، بناء على الإحصائيات التي تظهر حصول الفريق على عدد أعلى من النقاط مقارنة بالمواسم الأخيرة.

يذكر أن ميلان يحتل المركز الخامس بـ65 نقطة، متخلفا بفارق نقطة واحدة عن كل من إنتر وأتلانتا صاحبي المركزين الثالث والرابع.

المصدر: وكالات