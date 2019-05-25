نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف فيديو يظهر فيه وهو يمارس الرياضة على لحن أناشيد دينية، ويدعو الصائمين للكدّ من مطلع الشمس حتى غروبها، وعدم ترك الرياضة حتى في رمضان.

وأرفق قديروف الفيديو بنصيحة للصائمين بممارسة الرياضة في الشهر الفضيل، وقال: "بعض الناس يعتقدون أنه خلال شهر رمضان المبارك يمكنك إلغاء جميع الأنشطة البدنية والاستلقاء على جانبك والراحة من الفجر حتى الغروب. كل شخص حر في اختياره! أنا أعتقد أنه على العكس من ذلك، يجب على المرء أن يتابع إيقاعه وأسلوب حياته المعتاد، والذي لا يتعارض مع أحكام القرآن والسنة".

وتابع: "لقد رأيتموني جنبا إلى جنب مع إخوتي نمارس رياضة الجري، كما قطعت على الدراجة الهوائية في شوارع غروزني أكثر من 35 كم. ومساء أمس الجمعة، ذهبت إلى مركز اللياقة البدنية وأجريت فيه سلسلة من التمارين ورفعت الأثقال. أنصحكم يا أصدقائي بألا تسترخوا!".

المصدر: حساب رمضان قديروف على "فكونتاكتي"