 
مباشر

مانشستر سيتي ينفي شائعات رحيل غوارديولا

الرياضة

مانشستر سيتي ينفي شائعات رحيل غوارديولا
Reuters PHIL NOBLE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lvzr

نفى ألبرتو غالاسي محامي مانشستر سيتي وعضو مجلس إدارة النادي الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس الشائعات بشأن انتقال المدرب بيب غوارديولا عن السيتي لتدريب يوفنتوس الإيطالي.

وأبلغ غالاسي محطة سكاي إيطاليا التلفزيونية أن التقارير التي تشير إلى أن المدرب الإسباني سيرحل عن السيتي ليتولى تدريب بطل الدوري الإيطالي مجرد "هراء" مضيفا أن غوارديولا يريد البقاء في مانشستر.

إقرأ المزيد
غوارديولا يقترب من تدريب السيدة العجوز
غوارديولا يقترب من تدريب السيدة العجوز

وارتفعت أسهم يوفنتوس بأكثر من 3% اليوم الخميس، وقال متعاملون إن السهم تلقى دعما من شائعات تولي غوارديولا قيادة الفريق.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر..بشكل نهائي.. مونديال قطر 2022 بـ32 منتخبا. ماذا وراء قرار الفيفا؟