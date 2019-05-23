مانشستر سيتي ينفي شائعات رحيل غوارديولا

نفى ألبرتو غالاسي محامي مانشستر سيتي وعضو مجلس إدارة النادي الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس الشائعات بشأن انتقال المدرب بيب غوارديولا عن السيتي لتدريب يوفنتوس الإيطالي.

وأبلغ غالاسي محطة سكاي إيطاليا التلفزيونية أن التقارير التي تشير إلى أن المدرب الإسباني سيرحل عن السيتي ليتولى تدريب بطل الدوري الإيطالي مجرد "هراء" مضيفا أن غوارديولا يريد البقاء في مانشستر.

Manchester City board member Alberto Galassi has responded to rumours linking Pep Guardiola to the Juventus job. — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 23, 2019

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وارتفعت أسهم يوفنتوس بأكثر من 3% اليوم الخميس، وقال متعاملون إن السهم تلقى دعما من شائعات تولي غوارديولا قيادة الفريق.

المصدر: رويترز