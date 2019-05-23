كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم الخميس عن اقتراب نادي يوفنتوس من التعاقد مع الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، لخلافة ماسيمليانو أليجري في الموسم المقبل.

وحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن يوفنتوس سيعلن تولي غوارديولا تدريب الفريق في 4 يونيو المقبل.

وتابع الموقع الإيطالي، أن يوفنتوس اتفق مع غوارديولا على عقد لمدة 4 سنوات مقابل 24 مليون يورو سنويا.

One of Italy’s leading news agencies claims #Juventus will appoint #ManCity boss Pep Guardiola as their new Coach on June 4 https://t.co/eTwop3gL7e#MCFCpic.twitter.com/CMxHu1kPK6 — footballitalia (@footballitalia) May 23, 2019

وشدد الموقع على أن غوارديولا سيوقع على عقود قيادة يوفنتوس في الرابع من يونيو المقبل على أن يتم تقديمه رسميا مدربا لبطل الدوري الإيطالي بعدها بعشرة أيام.

وتداولت الصحافة في إسبانيا وإيطاليا مؤخرا خبر اقتراب السيدة العجوز من التوقيع مع غوارديولا لتدريب الفريق في الموسم المقبل، بالرغم من تصريحات المدرب الإسباني في الأسبوع الجاري بأنه مستمر مع مانشستر سيتي ولا يفكر في الرحيل عن بطل الثلاثية المحلية في انجلترا بالفترة المقبلة.

وفي حال انتقال غوارديولا إلى يوفنتوس، وتتويجه بلقب الدوري سيحقق إنجازا تاريخيا بتحقيق لقب الدوري مع 3 فرق من الدوريات الأوربية الكبرى، وهي برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي، كما سيكون أول مدرب يقوم بتدريب النجمين العالميين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

يذكر أن غوارديولا يعتبر مدربا تاريخيا لبرشلونة بعد أن حقق مع الفريق الكتالوني سداسية غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم عام 2009، بتتويجه بالألقاب الستة الممكنة، وهي لقب الدوري الإسباني وكأس إسبانيا ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

المصدر: وكالات