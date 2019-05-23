 
مباشر

غوارديولا يقترب من تدريب السيدة العجوز

الرياضة

غوارديولا يقترب من تدريب السيدة العجوز
Reuters Massimo Pinca
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lvx0

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم الخميس عن اقتراب نادي يوفنتوس من التعاقد مع الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، لخلافة ماسيمليانو أليجري في الموسم المقبل.

وحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن يوفنتوس سيعلن تولي غوارديولا تدريب الفريق في 4 يونيو المقبل.

وتابع الموقع الإيطالي، أن يوفنتوس اتفق مع غوارديولا على عقد لمدة 4 سنوات مقابل 24 مليون يورو سنويا.

وشدد الموقع على أن غوارديولا سيوقع على عقود قيادة يوفنتوس في الرابع من يونيو المقبل على أن يتم تقديمه رسميا مدربا لبطل الدوري الإيطالي بعدها بعشرة أيام.

وتداولت الصحافة في إسبانيا وإيطاليا مؤخرا خبر اقتراب السيدة العجوز من التوقيع مع غوارديولا لتدريب الفريق في الموسم المقبل، بالرغم من تصريحات المدرب الإسباني في الأسبوع الجاري بأنه مستمر مع مانشستر سيتي ولا يفكر في الرحيل عن بطل الثلاثية المحلية في انجلترا بالفترة المقبلة.

وفي حال انتقال غوارديولا إلى يوفنتوس، وتتويجه بلقب الدوري سيحقق إنجازا تاريخيا بتحقيق لقب الدوري مع 3 فرق من الدوريات الأوربية الكبرى، وهي برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي، كما سيكون أول مدرب يقوم بتدريب النجمين العالميين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

يذكر أن غوارديولا يعتبر مدربا تاريخيا لبرشلونة بعد أن حقق مع الفريق الكتالوني سداسية غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم عام 2009، بتتويجه بالألقاب الستة الممكنة، وهي لقب الدوري الإسباني وكأس إسبانيا ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا