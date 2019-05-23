ريال مدريد يسعى لخطف مبابي من باريس بخطوة جديدة

كشف البرنامج التلفزيوني الإسباني "إلتشيرينغيتو"، أن المدير العام لنادي ريال مدريد، التقى والد مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لجس نبض نجله في انضمامه إلى صفوف الميرنغي.

وأوضح مقدم البرنامج أن إدارة الريال تسعى لإتمام هذه الصفقة في أسرع وقت ممكن، لإطلاق مشروع الفريق الجديد للملكي في الصيف المقبل.

وأثار مبابي الكثير من الجدل فور تسلمه جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي، بتصريح حول إمكانية رحيله عن النادي الباريسي، وما زاد من حدة التكهنات أيضا هو تصريح المدرب السابق للفريق أوناي إيمري الذي أوضح أن اللاعب كان يريد الانتقال إلى ريال مدريد في وقت سابق.

إقرأ المزيد

وأصدر سان جيرمان بيانا أكد فيه استمرار مبابي مع الفريق، لكن هذا البيان لم يوقف الشائعات حول مستقبله، وما زالت جماهير ريال مدريد تأمل أن ينجح الملكي بضمه لقلعة "سانتياغو برنابيو" هذا الصيف.

وبرز اللاعب البالغ 20 عاما في الموسمين الماضيين إلى حد بات يعتبر فيه من أبرز المواهب التي أنجبتها الكرة الفرنسية منذ أعوام طويلة، وساهم بشكل أساسي في قيادة منتخب بلاده إلى لقب مونديال روسيا، حيث سجل 4 أهداف أحدها في النهائي ضد كرواتيا 4-2.

ولمع نجم مبابي بداية مع فريق موناكو حيث أحرز لقب الدوري المحلي عام 2017، قبل أن ينتقل في صيف العام ذاته إلى النادي الباريسي بصفقة قدرت قيمتها بـ 180 مليون يورو، جعلت منه ثاني أغلى لاعب في تاريخ اللعبة بعد زميله البرازيلي نيمار الذي قدم في الصيف نفسه من برشلونة الإسباني لقاء 222 مليون يورو.

المصدر: وكالات