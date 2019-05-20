رسميا.. باريس سان جيرمان يحسم الجدل حول رحيل مبابي

نشر نادي باريس سان جيرمان، حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، تغريدة تبين أن علاقته بمهاجمه الشاب كيليان مبابي "ستستمر في الموسم المقبل".

ونشر النادي عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الاثنين، نصا مكتوبا على صورة للاعب الشاب جاء فيه: "روابط قوية جدا تجمع باريس سان جيرمان بكيليان مبابي منذ عامين، والحكاية المشتركة ستتواصل في الموسم المقبل".

وأثارت وسائل الإعلام مجددا مسألة مستقبل مبابي بعد قوله، يوم الأحد، عند تسلمه جائزة أفضل لاعب في الدوري المحلي لموسم 2018-2019، إن الجائزة "لحظة مهمة بالنسبة لي، نقطة تحول في مسيرتي"، مشيرا إلى أن الوقت حان "لتحمل مسؤوليات أكبر، ربما في باريس سان جيرمان، أو في مكان آخر".

المصدر: أ ف ب