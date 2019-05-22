نشوب حريق "جديد" في النادي الأهلي

نشب حريق داخل مقر النادي الأهلي المصري فرع الشيخ زايد، اليوم الأربعاء، عقب الإفطار بدقائق قليلة.

وتمت السيطرة على الحريق الذي شب في أحد الأكشاك داخل النادي، ولم ينتج عنه أي خسائر مادية أو بشرية.

حريق في النادي الأهلي فرع الشيخ زايد https://t.co/Gf0PMKGzUypic.twitter.com/OruvWofKbF — كورة مصر (@koora_egypt) May 22, 2019

وكان استاد مختار التتش قد شهد حريقا هائلا منذ أيام قليلة، وتمت السيطرة عليه بواسطة قوات الحماية المدنية.

المصدر: المصريون