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نشوب حريق "جديد" في النادي الأهلي

الرياضة

نشوب حريق
شعار نادي الأهلي المصري
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نشب حريق داخل مقر النادي الأهلي المصري فرع الشيخ زايد، اليوم الأربعاء، عقب الإفطار بدقائق قليلة.

وتمت السيطرة على الحريق الذي شب في أحد الأكشاك داخل النادي، ولم ينتج عنه أي خسائر مادية أو بشرية.

وكان استاد مختار التتش قد شهد حريقا هائلا منذ أيام قليلة، وتمت السيطرة عليه بواسطة قوات الحماية المدنية.

المصدر: المصريون

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