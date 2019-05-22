 
مباشر

رسميا.. إشبيلية يعلن رحيل مدربه

الرياضة

رسميا.. إشبيلية يعلن رحيل مدربه
Reuters Jon Nazca
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lvtn

أعلن نادي إشبيلية الإسباني اليوم الأربعاء، رحيل مدربه خواكين كاباروس بشكل رسمي عقب نهاية الموسم الجاري، وذلك عبر بيان نشره النادي الأندلسي.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن كاباروس سيخوض آخر لقاء مع إشبيلية خلال مواجهة فريق سيمبا التنزاني الودية.

وعمل كاباروس صاحب الـ 64 عاما مدربا في 510 مباريات في دوري الدرجة الأولى، منها 167 مباراة مع إشبيلية، وهو من أكثر المدربين الذين خاضوا مباريات مع الفريق الأندلسي طوال تاريخه في المباريات الرسمية بـ 241 مباراة، متقدما على إيمري برصيد 205 مباراة، ومانولو كاردو برصيد 200 مباراة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا