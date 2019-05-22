رسميا.. إشبيلية يعلن رحيل مدربه

أعلن نادي إشبيلية الإسباني اليوم الأربعاء، رحيل مدربه خواكين كاباروس بشكل رسمي عقب نهاية الموسم الجاري، وذلك عبر بيان نشره النادي الأندلسي.

🚨 @JoaquinCaparros deja de ser entrenador del primer equipo del #SevillaFC.

Toda la información 👇 #vamosmiSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 22, 2019

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن كاباروس سيخوض آخر لقاء مع إشبيلية خلال مواجهة فريق سيمبا التنزاني الودية.

🚨 ÚLTIMA HORA

⚽El utrerano, el que más partidos ha dirigido en Primera División con el club de Nervión, seguirá ligado deportivamente a la entidadhttps://t.co/GO4gEW3tFv — AS (@diarioas) May 22, 2019

وعمل كاباروس صاحب الـ 64 عاما مدربا في 510 مباريات في دوري الدرجة الأولى، منها 167 مباراة مع إشبيلية، وهو من أكثر المدربين الذين خاضوا مباريات مع الفريق الأندلسي طوال تاريخه في المباريات الرسمية بـ 241 مباراة، متقدما على إيمري برصيد 205 مباراة، ومانولو كاردو برصيد 200 مباراة.

المصدر: وكالات