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شاهد.. لاعب كرة قدم يسجل هدفا طريفا بمؤخرته

الرياضة

شاهد.. لاعب كرة قدم يسجل هدفا طريفا بمؤخرته
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريفا لأحد لاعبي كرة القدم، أثناء تسجيله لهدف بمؤخرته في مباراة بأحد الدوريات المدرسية في أمريكا، بين فريقي ويستيرن كريستيان وميسوري فالي.

ويظهر في الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، لاعب من فريق ويستيرن كريستيان، وهو يسجل هدفا بمؤخرته بعد متابعته لركلة ركنية.

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يذكر أن المباراة انتهت بفوز فريق ويستيرن كريستيان بعشرة أهداف نظيفة.

المصدر: تويتر

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