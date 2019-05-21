شاهد.. لاعب كرة قدم يسجل هدفا طريفا بمؤخرته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريفا لأحد لاعبي كرة القدم، أثناء تسجيله لهدف بمؤخرته في مباراة بأحد الدوريات المدرسية في أمريكا، بين فريقي ويستيرن كريستيان وميسوري فالي.

ويظهر في الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، لاعب من فريق ويستيرن كريستيان، وهو يسجل هدفا بمؤخرته بعد متابعته لركلة ركنية.

Here is a better quality video of @wcboyssoccer1 Caleb Dokter's "Butt" goal. Western Christian won 10-0 over Missouri Valley in the @IHSAA SoccerClass 1A Substate . #SCTop10pic.twitter.com/ZTuslxKK5b — Travis Chinn (@Travis_Chinn) May 21, 2019

إقرأ المزيد

يذكر أن المباراة انتهت بفوز فريق ويستيرن كريستيان بعشرة أهداف نظيفة.

المصدر: تويتر