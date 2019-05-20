شاهد.. حارس يتقمص دور المهاجمين وينقذ فريقه من الهبوط في الثواني الأخيرة

شهدت مباراة كاتويش وضيفه بوتوفيا ضمن دوري الدرجة الثانية البولندي لكرة القدم تألق حارس الضيوف بتسجيله هدفا قاتلا بالثواني الأخيرة من اللقاء ليضمن لفريقه عدم الهبوط للدرجة الثالثة.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وعندما كانت النتيجة تشير لتعادل الفريقين 1-1، تحصل الضيوف على ركلة حرة، فتقدم جميع لاعبي بوتوفيا بمن فيهم الحارس أندريه ويتان للمساهمة في الهجمة الأخيرة على أمل تسجيل هدف الفوز الذي سيجنبهم الهبوط إلى الدرجة الثالثة.

واستطاع الحارس ويتان تنفيذ المهمة التي عجز عنها مهاجمو فريقه، بتسجيله هدفا رائعا بعد رأسية متقنة على طريقة الكبار.

Keeper scores last-minute goal to prevent relegation - only for rivals to net seconds later https://t.co/9vJKJUp7qxpic.twitter.com/JGJauApQXo — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 20, 2019

إقرأ المزيد

وفور تسجيله للهدف، نزع ويتان قميصه كما يفعل المهاجمون بعد تسجيلهم للأهداف الجميلة والفاصلة أثناء احتفاله بهدفه الرائع والثمين الذي جنب فريقه الهبوط، وسط فرحة هستيرية من زملائه في الفريق.

المصدر: thesun.co.uk