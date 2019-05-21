رسميا.. تشيلسي يمدد عقد جيرو

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، أنه مدد عقد مهاجمه الفرنسي أوليفيه جيرو، لموسم إضافي حتى عام 2020.

وسجل جيرو، الفائز مع المنتخب الفرنسي بلقب مونديال روسيا 2018، 17 هدفا لتشيلسي في 62 مباراة خاضها مع الفريق منذ أن انتقل إليه في 2017 قادما من جاره أرسنال.

'I am very happy and looking forward to the next year!' - @_OlivierGiroud_ 😄 pic.twitter.com/9upc88ffUW — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 21, 2019

وأحرز اللاعب الفرنسي 10 أهداف ساهمت في بلوغ تشيلسي نهائي مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسم، حيث يلتقي أرسنال في المباراة النهائية للبطولة في الـ29 من الشهر الجاري في العاصمة الأذربيجانية باكو.

Allez les Bleus! 🔵@_OlivierGiroud_ has signed a contract extension with the Blues! ✍️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 21, 2019

وقال جيرو البالغ 32 عاما، عبر الموقع الرسمي لنادي تشيلسي: "أردت بالفعل البقاء مع الفريق لعام آخر، أشعر منذ البداية بأنني جزء من الفريق ومن عائلة تشيلسي، وأتمنى تحقيق مزيد من البطولات معه".

المصدر: وكالات