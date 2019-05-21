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رسميا.. تشيلسي يمدد عقد جيرو

الرياضة

رسميا.. تشيلسي يمدد عقد جيرو
OlivierGiroud/twitter
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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، أنه مدد عقد مهاجمه الفرنسي أوليفيه جيرو، لموسم إضافي حتى عام 2020.

وسجل جيرو، الفائز مع المنتخب الفرنسي بلقب مونديال روسيا 2018، 17 هدفا لتشيلسي في 62 مباراة خاضها مع الفريق منذ أن انتقل إليه في 2017 قادما من جاره أرسنال.

وأحرز اللاعب الفرنسي 10 أهداف ساهمت في بلوغ تشيلسي نهائي مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسم، حيث يلتقي أرسنال في المباراة النهائية للبطولة في الـ29 من الشهر الجاري في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وقال جيرو البالغ 32 عاما، عبر الموقع الرسمي لنادي تشيلسي: "أردت بالفعل البقاء مع الفريق لعام آخر، أشعر منذ البداية بأنني جزء من الفريق ومن عائلة تشيلسي، وأتمنى تحقيق مزيد من البطولات معه".

المصدر: وكالات

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