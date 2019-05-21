كومباني أدرك أن "وقته انتهى" مع سيتي بعد هدفه الصاروخي الحاسم أمام ليستر (فيديو)

قال فينسنت كومباني إنه أدرك أن "وقته قد انتهى" في مانشستر سيتي، بمجرد أن سجل هدفا رائعا في شباك ليستر سيتي، في الجولة قبل الأخيرة للدوري الإنجليزي الممتاز في الـ6 من مايو الجاري.

وأعلن القائد البلجيكي رحيله عن سيتي يوم الأحد الماضي، بعد 11 عاما في صفوف الفريق، ليصبح لاعبا ومدربا في أندرلخت، وهو النادي الذي شهد بدايته منذ حوالي عقدين.

وقال قائد مانشستر سيتي خلال حفل فوز سيتي بثلاثية محلية من الألقاب:" في اللحظة التي سكنت فيها الكرة شباك ليستر أدركت أن الأمر قد انتهى، لم يكن بوسعي أن أقدم أفضل من ذلك".

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وفاز سيتي بسداسية بيضاء على واتفورد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم السبت الماضي، ليصبح أول فريق يحقق ثلاثية محلية من الألقاب في إنجلترا.

وجاء التتويج بلقب كأس الاتحاد لينهي مسيرة اللاعب البالغ عمره 33 عاما مع سيتي حيث أحرز أربعة ألقاب للدوري الممتاز ولقبين لكأس الاتحاد وأربعة ألقاب لكأس الرابطة.

وقال كومباني: "قدمت كل شيء أستطيع أن أقدمه للنادي. لا أستطيع أن أصف مدى فخري بذلك. لم يكن لدي المزيد لأقدمه، فلقد قدمت كل شيء".

المصدر: رويترز