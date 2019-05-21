 
مباشر

في لقطة نادرة.. ملاكمان يُسقطان بعضهما بـ"القاضية" في نفس اللحظة (فيديو)

الرياضة

في لقطة نادرة.. ملاكمان يُسقطان بعضهما بـ
youtube
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lvl6

شهد نزال الملاكمين الأمريكيين، إيرسفوني ديوفيرغيل، وجيرخاد فينديرسون، لقطة نادرة الحدوث في عالم الفن النبيل عندما أسقطا بعضهما البعض على أرضية الحلبة في نفس اللحظة.

وخلال النزال، وجه كل من الملاكمين ضربة قوية للآخر بنفس اللحظة، ليسقط اللاعبان على أرضية الحلبة بشكل متزامن.

إقرأ المزيد
في لقطة نادرة.. حكم يطرد حكما.. والنتيجة حرمان 10 أعوام
في لقطة نادرة.. حكم يطرد حكما.. والنتيجة حرمان 10 أعوام

ونهض ديوفيرغيل على الفور، فيما نهض فينديرسون خلال ثواني عد الحكم، ليكمل الملاكمان نزالهما الذي انتهى بفوز فينديرسون بالنقاط بإجماع الحكام.

المصدر: لينتا رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا