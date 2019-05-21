في لقطة نادرة.. ملاكمان يُسقطان بعضهما بـ"القاضية" في نفس اللحظة (فيديو)

شهد نزال الملاكمين الأمريكيين، إيرسفوني ديوفيرغيل، وجيرخاد فينديرسون، لقطة نادرة الحدوث في عالم الفن النبيل عندما أسقطا بعضهما البعض على أرضية الحلبة في نفس اللحظة.

وخلال النزال، وجه كل من الملاكمين ضربة قوية للآخر بنفس اللحظة، ليسقط اللاعبان على أرضية الحلبة بشكل متزامن.

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ونهض ديوفيرغيل على الفور، فيما نهض فينديرسون خلال ثواني عد الحكم، ليكمل الملاكمان نزالهما الذي انتهى بفوز فينديرسون بالنقاط بإجماع الحكام.

المصدر: لينتا رو