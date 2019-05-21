مارادونا يطالب بمقاطعة فيلم جديد عنه بسبب وصفه بكلمة اعتبرها مهينة

تعامل دييغو مارادونا، أسطورة الكرة الأرجنتينية، بسخرية مع فيلم جديد عن حياته وطالب بمقاطعة مشاهدته عند عرضه الشهر المقبل.

وفي ملصق للترويج للفيلم الوثائقي الممتد لساعتين عن النجم الأرجنتيني المثير للجدل، ورد : "دييغو مارادونا المتمرد والبطل والمحتال والرب"، لكن اللاعب السابق الفائز بكأس العالم أبدى غضبه من كلمة "المحتال".

Forget all summer blockbusters, it’s all about the Diego Maradona documentary this year! 😮 pic.twitter.com/wKjnyE6FdL — Cristian Nyari (@Cnyari) May 13, 2019

وقال مارادونا في مقابلة تلفزيونية: "لعبت كرة القدم وحصلت على المال من الركض خلف الكرة، ولم أكن السبب في الاحتيال على أي شخص".

وأضاف: "إذا كتبوا ذلك لجذب الناس للحضور ومشاهدة الفيلم فإني أعتقد أنهم سلكوا الطريق الخطأ. لا أحب هذا العنوان، وإذا لم أحب العنوان فإني لن أذهب إلى الفيلم. لا تذهبوا وتشاهدوه".

وكان آصف كاباديا مخرج الفيلم قال في وقت سابق إن مارادونا لم يشاهد الفيلم، واعترف أنه سيكون مهتما بمعرفة رد فعله.

وقال كاباديا لوكالة رويترز: "هناك الكثير من الصور التي لم يشاهدها هو عن نفسه وعن عائلته وعن أطفاله. لذا أعتقد أن الأمر سيكون مفعما بالمشاعر بالنسبة له".

وغاب مارادونا، الذي يعمل كمدرب في المكسيك، عن العرض الأول للفيلم في مهرجان كان يوم أمس الأحد، ومن المقرر عرض الفيلم للجمهور في 14 يونيو القادم.

المصدر: رويترز