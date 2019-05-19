النجم نادال إمبراطورا لروما (فيديو)

توج النجم الإسباني، رافائيل نادال، بلقب بطولة روما للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من خمسة ملايين و790 ألف يورو، على حساب منافسه الصربي العملاق نوفاك دجوكوفيتش.

واكتسح الماتادور نادال، المصنف ثانيا، العملاق الصربي، المصنف أولا، في المجموعة الأولى بستة أشواط من دون رد، وكان قريبا من الظفر بالمجموعة الثانية أيضا، لكنه لم يستغل فرصتين ذهبيتين، ليفوز بها دجوكوفيتش بستة أشواط مقابل أربعة، لكن النجم الإسباني عاد بقوة في المجموعة الثالثة الفاصلة وحسمها لصالحه بستة أشواط مقابل شوط يتيم، وذلك في المباراة النهائية، التي جرت بينهما، اليوم الأحد.

وأحرز رافائيل نادال (32 عاما) بذلك باكورة ألقابه في العام الجاري، والـ 81 في مسيرته الاحترافية، وهذا اللقب هو التاسع في هذه البطولة، مقابل أربعة ألقاب لدجوكوفيتش.

وحقق النجم الإسباني انتصاره السادس والعشرين على دجوكوفيتش، في المواجهات المباشرة، مقابل 28 فوزا للعملاق الصربي.

المصدر: وكالات