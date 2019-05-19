النجم نادال إمبراطورا لروما (فيديو)
توج النجم الإسباني، رافائيل نادال، بلقب بطولة روما للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من خمسة ملايين و790 ألف يورو، على حساب منافسه الصربي العملاق نوفاك دجوكوفيتش.
🍾🍾 Vamos #Rafa!! 😜😜 #ibi19@RafaelNadalpic.twitter.com/xjRydml7ht— Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) 19 мая 2019 г.
واكتسح الماتادور نادال، المصنف ثانيا، العملاق الصربي، المصنف أولا، في المجموعة الأولى بستة أشواط من دون رد، وكان قريبا من الظفر بالمجموعة الثانية أيضا، لكنه لم يستغل فرصتين ذهبيتين، ليفوز بها دجوكوفيتش بستة أشواط مقابل أربعة، لكن النجم الإسباني عاد بقوة في المجموعة الثالثة الفاصلة وحسمها لصالحه بستة أشواط مقابل شوط يتيم، وذلك في المباراة النهائية، التي جرت بينهما، اليوم الأحد.
Can you find the part of the court they didn't cover in this rally? 🧐— ATP Tour (@ATP_Tour) 19 мая 2019 г.
We can't! 🤷♂️🤷♀️
🎥: @TennisTV | @RafaelNadal | @InteBNLdItaliapic.twitter.com/Hl240lvfVW
The 👑 of clay is back in business...— ATP Tour (@ATP_Tour) 19 мая 2019 г.
That's 34 #ATPMasters1000 🏆 for Rafa Nadal 👏
🎥 @TennisTV#ibi19pic.twitter.com/c2m0dnOAcp
وأحرز رافائيل نادال (32 عاما) بذلك باكورة ألقابه في العام الجاري، والـ 81 في مسيرته الاحترافية، وهذا اللقب هو التاسع في هذه البطولة، مقابل أربعة ألقاب لدجوكوفيتش.
🏆 9X 🇮🇹 @RafaelNadal#ibi19#tennis#ATP#Rafa#Vamospic.twitter.com/2h4REpVQNY— Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) 19 мая 2019 г.
وحقق النجم الإسباني انتصاره السادس والعشرين على دجوكوفيتش، في المواجهات المباشرة، مقابل 28 فوزا للعملاق الصربي.
المصدر: وكالات