التشيكية بليشكوفا إمبراطورة لروما.. (فيديو)

توجت النجمة التشيكية، كارولينا بليشكوفا، بلقب بطلة دورة روما الدولية للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من ثلاثة ملايين و450 ألف يورو.

وجاء تتويج بليشكوفا، المصنفة رابعة، على حساب البريطانية جوانا كونتا، إثر فوزها عليها بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-3) و(6-4) في المباراة النهائية التي جرت بينهما، اليوم الأحد، واستغرقت ساعة واحدة و27 دقيقة.

وأحرزت كارولينا بليشكوفا (27 عاما) بذلك اللقب الثالث عشر لها في مسيرتها الاحترافية، لفردي السيدات (WTA).

"Am I too fast for you?" 😂 @InteBNLdItalia champion @KaPliskova gives her first thoughts following her victory in Rome! pic.twitter.com/ZP9hUynUGG — WTA (@WTA) 19 мая 2019 г.

"This is my second biggest final. This is a big moment for me."@JohannaKonta speaks after reaching the @InteBNLdItalia final 💪 pic.twitter.com/fo2vQkds6B — WTA (@WTA) 19 мая 2019 г.

المصدر: "سبورتبوكس"