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التشيكية بليشكوفا إمبراطورة لروما.. (فيديو)

الرياضة

التشيكية بليشكوفا إمبراطورة لروما.. (فيديو)
Reuters
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توجت النجمة التشيكية، كارولينا بليشكوفا، بلقب بطلة دورة روما الدولية للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من ثلاثة ملايين و450 ألف يورو.

وجاء تتويج بليشكوفا، المصنفة رابعة، على حساب البريطانية جوانا كونتا، إثر فوزها عليها بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-3) و(6-4) في المباراة النهائية التي جرت بينهما، اليوم الأحد، واستغرقت ساعة واحدة و27 دقيقة.

وأحرزت كارولينا بليشكوفا (27 عاما) بذلك اللقب الثالث عشر لها في مسيرتها الاحترافية، لفردي السيدات (WTA).

المصدر: "سبورتبوكس"

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