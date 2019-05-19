تكبد نادي ريال مدريد هزيمة جديدة في الدوري الإسباني لكرة القدم، بخسارته أمام ضيفه ريال بيتيس، في الجولة الـ38 الأخيرة من "الليغا".

وأحرز ثنائية الفريق الأندلسي، كل من لورينزو مورن، وخيسي رودريغيز، في الدقيقتين 61 و75.

وهذه الخسارة الـ12 للفريق الملكي هذا الموسم.

ولم تكن النتيجة مؤثرة بالنسبة للفريقين، حيث ضمن ريال مدريد في وقت سابق، احتلال المركز الثالث، وتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، فيما عزز ريال بيتيس مركزه في وسط الترتيب (المرتبة العاشرة)، برصيد 50 نقطة.

المصدر: silatv