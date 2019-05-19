توج نادي مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه على واتفورد بسداسية نظيفة، في المباراة النهائية التي أقيمت أمس، على ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن.

وسجل الجناح الإنجليزي رحيم ستيرلينغ، ثلاثة أهداف "هاتريك"، من أهداف "السيتيزنز" الستة في تلك المباراة، لكن هذا الأمر لم يقف في طريق الإسباني، بيب غوارديولا، المدير الفني لـ"السيتي"، لتوجيه بعض التعليمات إليه (ستيرلينغ) في نهاية المباراة.

ففي خضم احتفالات لاعبي وجماهير مانشستر سيتي باللقب، رصدت الكاميرات غوارديولا وهو في نقاش مع ستيرلينغ، ويبدو من خلال المشهد، أن المدرب الإسباني الملقب بـ"الفيلسوف"، كان يشرح للاعبه طريقة التمركز، والتحرك الصحيح في رقعة الملعب.

بيب واقف في وسط الاحتفال بالبطولة وانتهاء الموسم رسميا.. بيشرح لستيرلينج اللي مسجل هاتريك التحرك الصحيح وتفاصيل فنية من الماتش ... مش طبيعي 💡



pic.twitter.com/PlY0GSQYoy — عمرو نصوحي (@Nsoo7y) 18 мая 2019 г.

وأثارت هذه اللقطة إعجاب عشاق السيتي، الذين أشادوا بغوارديولا، الذي لم تشغله نشوة الفوز باللقب، عن تنبيه لاعبيه، وتذكيرهم ببعض الأخطاء التي ارتكبوها، حتى لا تتكرر مستقبلا.

ولخصت فئة أخرى من عشاق السيتي، ما قام به غوارديولا بعبارة "فلسلفة غوارديولا لا حدود لها.. يتفلسف عند الفوز والخسارة".

المصدر: وكالات