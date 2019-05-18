أكمل فريق جيرونا عقد الأندية المودعة للدوري الإسباني لكرة القدم، بعد هزيمته أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس (1-2)، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة 38 والأخيرة لليغا.

وأحرز هدفي أصحاب الأرض كل من، الغاني مبارك واكاسو والأرجنتيني جوناثان كاليري، في الدقيقتين (40، و83) على الترتيب.

بينما سجل اللاعب كريستيان بورتو هدف جيرونا الوحيد، قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء، الذي جمعهما على ملعب "مينديزوروزا".

وتجمد رصيد جيرونا، بعد هذه الهزيمة، عند 37 نقطة، وبقي في المركز الثامن عشر، ليرافق رسميا الثنائي رايو فاييكانو وهويسكا إلى الدرجة الثانية في الموسم المقبل.

بينما رفع ديبورتيفو ألافيس رصيده إلى 50 نقطة، ويشغل المركز العاشر على سلم ترتيب الليغا.

المصدر: وكالات