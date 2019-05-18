تسيسكا موسكو يفلت من كمين أخمات (فيديو)

خرج فريق تسيسكا موسكو من عنق الزجاجة أمام ضيفه أخمات، بفوزه عليه بهدف يتيم، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، ضمن الجولة الـ 29 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ويدين فريق العاصمة موسكو بالفضل في انتصاره الثمين لمهاجمه الشاب فيودور تشالوف، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، عند الدقيقة 64 من زمن اللقاء.

ورفع تسيسكا موسكو رصيده إلى 48 نقطة، وبقي في المركز الرابع على سلم الترتيب.

في المقابل، توقف رصيد أخمات عند 39 نقطة، وبقي في المركز الثامن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT