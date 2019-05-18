شاهد.. هدف رائع بعد ضربة ركنية ملعوبة

قاد لاعب باتي بوريسوف البيلاروسي، يفغيني يابلونسكي فريقه للفوز على مضيفه "نيمان"، بهدف رائع أحرزه خلال المباراة التي جمعتهما، ضمن الجولة الثامنة من الدوري المحلي الممتاز.

وحصل فريق باتي على ضربة ركنية من الجهة اليمنى، في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول، ووصلت الكرة بعد تنفيذها للاعب يفغيني يابلونسكي، الذي سددها قوية في المقص الأيمن البعيد، محرزا هدف الفوز الوحيد لفريقه.

ويحتل فريق باتي بوريسوف مركز الوصافة في الدوري، برصيد 14 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر دينامو بريست، الذي لعب 7 مباريات.

بينما يشغل نيمان من مدينة غرودنو، المرتبة التاسعة على سلم ترتيب الدوري، برصيد 9 نقاط.

المصدر: وكالات