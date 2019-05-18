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مورينيو: ميسي لا يستحق الكرة الذهبية هذا العام

الرياضة

مورينيو: ميسي لا يستحق الكرة الذهبية هذا العام
AFP DANI POZO
هل يستحق ميسي الكرة الذهبية هذا العام؟.. مورينيو يجيب ويعلل
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يرى المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي برشلونة، لا يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول.

وقال مورينيو، لصحيفة "RMC" الفرنسية: "ميسي لا يستحق الكرة الذهبية، لأنه فشل فشلا ذريعا في دوري أبطال أوروبا (هذا الموسم)، ولم يفز باللقب".

ورغم أن ميسي أحرز 12 هدفا في 10 مباريات في دوري الأبطال هذا الموسم، إلا أن فريقه ودع المسابقة من الدور نصف النهائي، بخسارته أمام ليفربول، بنتيجة (3-4) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وسبق لميسي التتويج بالكرة الذهبية، خمس مرات، أعوام 2009، و2010، و2011، و2012، و2015.

المصدر: matchtv.ru

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