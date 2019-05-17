تتجه أنظار عشاق كرة القدم للسيدات، يوم غد السبت، صوب العاصمة الهنغارية بودابست، التي ستحتضن المباراة النهائية لدوري الأبطال، بين فريقي ليون الفرنسي وبرشلونة الإسباني.

وستقوم حكم الساحة الروسية أناستاسيا بوستوفيتوفا بإدارة هذه المباراة، بمساعدة حكمي الراية، مواطنتها يكاتيرينا كوروتشكينا، والرومانية بيتروتسا يوغوليسكو.

🇷🇺 Россиянка Анастасия Пустовойтова назначена главным арбитром финала женской #ЛигаЧемпионов между "Лионом" и "Барселоной", который пройдет 18 мая в Будапеште 👏 👏 👏 @rfsruofficialpic.twitter.com/dmYJRhUesF — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 1 мая 2019 г.

Sputnik

وأدرج في وقت سابق اسم الدولية الروسية في قائمة الحكام الرئيسيين لإدارة مباريات نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2019.

Sputnik

المصدر: "sports.ru"