شاهد.. ثنائية المارد الأحمر في شباك إنبي

واصل نادي الأهلي سلسلة انتصاراته وزحفه نحو الفوز بلقب بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عقب تغلبه على ضيفه إنبي (2-0)، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ 30 من الدوري.

وأحرز هدفي المارد الأحمر كل من اللاعب حسين الشحات ومروان محسن، في الدقيقتين (4، 90) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد بترو سبورت، في القاهرة.

وحقق الأهلي بذلك انتصاره الخامس على التوالي، ورفع رصيده إلى 73 نقطة (31 مباراة)، معززا موقعه في صدارة الدوري، مبتعدا بفارق 7 نقاط عن وصيفه الزمالك، الذي لعب 29 مباراة.

في المقابل، تجمد رصيد إنبي، عند 36 نقطة، ويشغل المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "facebook/OnSportEgypt"