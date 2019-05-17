رسميا.. أليغري يرحل عن يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم اليوم، أن مدربه ماكسيميليانو أليغري سيرحل عن الفريق مع نهاية الموسم الحالي.

وقال نادي يوفنتوس عبر موقعه الرسمي: "رئيس اليوفي أندريا أنييلي سيكون حاضرا في المؤتمر الصحفي الذي سيعقده أليغري غدا في ملعب أليانز ستاديوم.. أليغري لن يكون على مقاعد بدلاء السيدة العجوز بداية من الموسم المقبل".

وأرجعت مختلف وسائل الإعلام، سبب رحيل أليغري، لخروج اليوفي المفاجئ من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، على يد أياكس أمستردام الهولندي.

واستلم أليغري منصبه قبل خمس سنوات، ويملك سجلا حافلا في صفوف "السيدة العجوز"، إذ قاده للفوز بلقب الدوري الإيطالي "سكوديتو" 5 مرات متتالية، وإلى التتويج بكأس إيطاليا أربع مرات، كما بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا في مناسبتين، وخسرهما أمام برشلونة الإسباني عام 2015، ومواطنه ريال مدريد في 2017.

المصدر: .juventus.com