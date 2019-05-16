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شاهد.. تحطم سيارة بطل العالم ألونسو في سباق "إندي-500"

الرياضة

شاهد.. تحطم سيارة بطل العالم ألونسو في سباق
AFP Andrej ISAKOVIC
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نجا بطل العالم مرتين لسباقات سيارات "الفورمولا 1"، الإسباني المخضرم فرناندو ألونسو، من الإصابة بعد أن تعرض لحادث تصادم خطير خلال تجارب سباق "إندي-500"، أمس الأربعاء.

وفقد ألونسو السيطرة على سيارته عند المنعطف الثالث على حلبة السباق، ما أدى إلى اصطدامه بالحواجز 3 مرات، خلال التجارب المقامة في مدينة إنديانابوليس بولاية إنديانا الأمريكية.

ونقل فرناندو ألونسو (37 عاما) إلى المركز الطبي كإجراء احترازي للتأكد من سلامته، وعاد بعد ذلك إلى مركز إقامة فريقه.

المصدر: وكالات 

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