شاهد.. تحطم سيارة بطل العالم ألونسو في سباق "إندي-500"
AFP Andrej ISAKOVIC
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نجا بطل العالم مرتين لسباقات سيارات "الفورمولا 1"، الإسباني المخضرم فرناندو ألونسو، من الإصابة بعد أن تعرض لحادث تصادم خطير خلال تجارب سباق "إندي-500"، أمس الأربعاء.
وفقد ألونسو السيطرة على سيارته عند المنعطف الثالث على حلبة السباق، ما أدى إلى اصطدامه بالحواجز 3 مرات، خلال التجارب المقامة في مدينة إنديانابوليس بولاية إنديانا الأمريكية.
This was a scary moment for @alo_oficial during #Indy500 practice 👀😳 pic.twitter.com/B7tkrUBvv9— NTT IndyCar Series (@IndyCar) 15 мая 2019 г.
ونقل فرناندو ألونسو (37 عاما) إلى المركز الطبي كإجراء احترازي للتأكد من سلامته، وعاد بعد ذلك إلى مركز إقامة فريقه.
المصدر: وكالات
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