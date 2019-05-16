الروسي خاتشانوف يودع روما

أخفق اللاعب الروسي، كارين خاتشانوف، في اجتياز حاجز الدور الثالث من بطولة روما للتنس (الدوري العالمي 1000 نقطة)، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من خمسة ملايين و790 ألف يورو.

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وجاء خروج خاتشانوف، المصنف 11، على يد الإسباني فرناندو فيرداسكو، إثر خسارته أمامه بمجموعة مقابل اثنتين، على النحو التالي: (5-7) و(6-3) و(3-6) في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الخميس.

وسيكون فرناندو فيرداسكو، في الدور ربع النهائي، بانتظار الفائز من المباراة التي ستجمع مواطنه رافائيل نادال، المصنف ثانيا، مع الجورجي نيكولوس باسيلاشفيلي.

المصدر: "sportbox.ru"