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الروسي خاتشانوف يودع روما

الرياضة

الروسي خاتشانوف يودع روما
Globallookpress
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أخفق اللاعب الروسي، كارين خاتشانوف، في اجتياز حاجز الدور الثالث من بطولة روما للتنس (الدوري العالمي 1000 نقطة)، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من خمسة ملايين و790 ألف يورو.

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وجاء خروج خاتشانوف، المصنف 11، على يد الإسباني فرناندو فيرداسكو، إثر خسارته أمامه بمجموعة مقابل اثنتين، على النحو التالي: (5-7) و(6-3) و(3-6) في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الخميس.

وسيكون فرناندو فيرداسكو، في الدور ربع النهائي، بانتظار الفائز من المباراة التي ستجمع مواطنه رافائيل نادال، المصنف ثانيا، مع الجورجي نيكولوس باسيلاشفيلي.

المصدر: "sportbox.ru"

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