السيتي في طريقه لرد الاعتبار.. شاهد هدف فودين الرائع في شباك توتنهام
Reuters
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افتتح فيل فودين باب التسجيل لمانشستر سيتي في شباك ضيفه توتنهام بعد رأسية قوية في (د.5)، اليوم السبت، في افتتاح المرحلة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
مانشستر سيتي 1 × 0 توتنهام | هدف فودين pic.twitter.com/Oyoc8Zb5gL— مجنووووون كوره (@5fBs4L3e2lEtczt) April 20, 2019
ولا يزال الفريق الشمالي (83 نقطة) في منافسة متقاربة مع ليفربول للاحتفاظ بلقبه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيسعى بكل جهوده لحسم أمر النقاط الثلاث لاستعادة الصدارة من ليفربول (85 نقطة)، وكان السيتي قاب قوسين أو أدنى من العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه أقصي هذا الأسبوع على يد توتنهام هوتسبر (خسر 0-1 ذهابا وفاز 4-3 إيابا).
المصدر: RT
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