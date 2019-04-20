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رونالدو يرد على أنباء الرحيل عن يوفنتوس

الرياضة

رونالدو يرد على أنباء الرحيل عن يوفنتوس
Reuters
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كشفت تقارير صحفية إيطالية عن موقف البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس من الرحيل خلال الفترة القادمة بعد توديع فريقه بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكر موقع صحيفة "كالتشيو ميركاتو"، نقلا عن صحيفة "توتو سبورت" أن المهاجم البرتغالي قال لزملائه: "بالنسبة لي، يوجد يوفنتوس فقط".

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الكلمات تؤكد عزم كريستيانو رونالدو، على البقاء داخل فريق "السيدة العجوز".

ولم يكن النجم البرتغالي البالغ 34 عاما مرتاحا بعد الخروج على يد أياكس، والتزم الصمت على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تكن ثلاثيته في مرمى أتلتيكو مدريد وتحويل الخسارة 0-2 في ذهاب ثمن النهائي إلى بطاقة تأهل، ثم رأسيته في مرمى أياكس، كافية لتحقيق حلمه بلقب سادس.

وتعاقد يوفنتوس مطلع هذا الموسم مع رونالدو (34 عاما) من ريال مدريد مقابل نحو 100 مليون يورو مع راتب سنوي يصل إلى 31 مليونا، بهدف المساهمة في إحراز لقب دوري الأبطال، الغائب عن خزائن "السيدة العجوز" منذ 1996.

المصدر: calciomercato.com

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