مدرب سان جرمان يعلن موعد عودة نيمار!

كشف المدير الفني لباريس سان جرمان توماس توخيل، اليوم السبت، عن الموعد المرتقب لعودة النجم البرازيلي نيمار للمشاركة في مباريات الدوري الفرنسي.

وقال توخيل خلال مؤتمر صحفي إن نيمار قد يعود للمشاركة مع الفريق أمام موناكو في الدوري الفرنسي، غدا الأحد.

وأضاف: "إنه يعمل بجدية وبحالة ذهنية جيدة. يمكن أن نستعيده غدا".

من جانبها، أشارت صحيفة "لو باريزيان" إلى أن نيمار عمل بكل جدية على مدار الأسبوع الجاري، لدرجة أجبرت توخيل على ضمه لقائمة المباراة.

ولفتت إلى أن نيمار عاد للمشاركة في المباريات الموسم الماضي، بعدما تخلص من الإصابة ذاتها في غضون 3 أشهر.

ويغيب نيمار عن الملاعب منذ إصابته في قدمه خلال شهر يناير الماضي.

في سياق متصل، قالت الصحيفة في تقريرها إن الثنائي آنخيل دي ماريا وماركينيوس سيكون جاهزا للمشاركة من البداية ضد موناكو، كما تخلص إدينسون كافاني من إصابته، لكن مشاركته منذ البداية لم تتحدد بعد.

المصدر: وكالات