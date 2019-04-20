بادر لاعبو مانشستر سيتي الـ26 إلى تقديم 26 حافلة لتنقل جماهيرهم مجانا إلى لندن لمتابعة المباراة النهائية لكأس إنجلترا في 18 مايو المقبل.

وتأتي هذه المبادرة، كعربون شكر من اللاعبين إلى المشجعين الذين ساندوهم في موسم كانوا ينافسون فيه على رباعية تاريخية.

وينتقل سيتي الشهر المقبل إلى ملعب ويمبلي في لندن لخوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد واتفورد، سعيا للفوز بلقبه الثاني هذا الموسم بعد كأس رابطة الأندية المحترفة.

ولا يزال الفريق الشمالي في منافسة متقاربة مع ليفربول للاحتفاظ بلقبه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان قاب قوسين أو أدنى من العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه أقصي هذا الأسبوع على يد توتنهام هوتسبر (خسر 0-1 ذهابا وفاز 4-3 إيابا).

وقال قائد سيتي البلجيكي فنسان كومباني: "دعم مشجعينا طوال الموسم كان ببساطة مذهلا، هذه طريقتنا لشكرهم بعدما وقفوا إلى جانبنا في كل لحظة".

وأضاف: "الانتقال لمتابعة مباريات الدوري والكؤوس، أكانت مقامة محليا أم في الخارج، ليس أمرا سهلا، وكل لاعب في فريقنا يقدر هذا الالتزام".

وتطرق المدافع الدولي إلى المباراة الحماسية الأخيرة في إياب ربع نهائي دوري الأبطال يوم الأربعاء الماضي ضد توتنهام على ملعب الاتحاد التابع لسيتي، والتي فاز بها فريقه، لكن بفارق غير كاف لمنع توتنهام من التأهل بفارق الأهداف المسجلة خارج أرضه.

وقال كومباني: "رغم هذه النتيجة، كان لافتا سماع مشجعينا يهتفون طوال 90 دقيقة لدعم الفريق"، متابعا "لا يزال أمامنا العديد من المعارك الجميلة هذا الموسم".

المصدر: أ ف ب