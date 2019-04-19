شاهد قريبا "نزال" على قناة آر تي

ينطلق خلال أيام على شاشات RT برنامج "نزال" الذي يتحدث عن الفنون القتالية ومقومات نمط الحياة الصحي.

ضيوف الحلقات أبطال عالميون ومقاتلون محترفون، بمن فيهم نجوم UFC، يقدمون دروس دفاع عن النفس ويشرحون تمارين اللياقة البدنية ويعطون إرشادات تتعلق بالتغذية السليمة وغير ذلك. كما يتضمن البرنامج أفلاما وثائقية تكشف ما يجري خلف كواليس المنافسات. يُبث كل جمعة في 19:50 بتوقيت غرينيتش. يقدمه محمود ميعاري