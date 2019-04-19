شاهد.. ثنائية السومة في شباك الوحدة
سجل النجم السوري عمر السومة هدفين قاد بهما فريقه الأهلي للفوز على ضيفه الوحدة بنتيجة 3-2، في مباراة أقيمت اليوم لحساب الأسبوع الـ28 من الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم.
وأحرز السومة هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 18، ثم ضاعف زميله البلجيكي نيكولاي ستانسيو النتيجة بحلول الدقيقة 47، وبعدها بدقيقة واحدة، عاد السومة ليسجل هدفه الشخصي الثاني له والثالث لفريقه.
🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الأهلي سجله اللاعب : عمر السومه في الدقيقة 17— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) 19 апреля 2019 г.
الأهلي 1 : 0 الوحدة
#الأهلي_الوحدةpic.twitter.com/2wpZxeMQKF
🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #الأهلي سجله اللاعب : نيكولاي ستانسيو في الدقيقة 1+45— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) 19 апреля 2019 г.
الأهلي 2 : 0 الوحدة
#الأهلي_الوحدةpic.twitter.com/E28PBQYke8
🎥 فيديو للهدف الثالث لنادي #الأهلي سجله اللاعب : عمر السومه في الدقيقة 47— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) 19 апреля 2019 г.
الأهلي 3 : 0 الوحدة
#الأهلي_الوحدةpic.twitter.com/pw5numbShM
أما ثنائية الوحدة، فقد أحرزها رومولو أوتيرو من ركلة جزاء، وكابونجو كاسونجو، في الدقيقتين (72 و74).
🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الوحدة سجله اللاعب : أوتيرو (من ركلة جزاء) في الدقيقة 71— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) 19 апреля 2019 г.
الأهلي 3 : 1 الوحدة
#الأهلي_الوحدةpic.twitter.com/u1lal32LYK
🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #الوحدة سجله اللاعب : سانجو كاسونجو في الدقيقة 73— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) 19 апреля 2019 г.
الأهلي 3 : 2 الوحدة
#الأهلي_الوحدةpic.twitter.com/XCYwmqd9BW
ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى 49 نقطة، وارتقى إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 39 نقطة في المركز السابع.
المصدر: تويتر