شاهد.. ثنائية السومة في شباك الوحدة

سجل النجم السوري عمر السومة هدفين قاد بهما فريقه الأهلي للفوز على ضيفه الوحدة بنتيجة 3-2، في مباراة أقيمت اليوم لحساب الأسبوع الـ28 من الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز السومة هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 18، ثم ضاعف زميله البلجيكي نيكولاي ستانسيو النتيجة بحلول الدقيقة 47، وبعدها بدقيقة واحدة، عاد السومة ليسجل هدفه الشخصي الثاني له والثالث لفريقه.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الأهلي سجله اللاعب : عمر السومه في الدقيقة 17



الأهلي 1 : 0 الوحدة



#الأهلي_الوحدةpic.twitter.com/2wpZxeMQKF — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) 19 апреля 2019 г.

🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #الأهلي سجله اللاعب : نيكولاي ستانسيو في الدقيقة 1+45



الأهلي 2 : 0 الوحدة



#الأهلي_الوحدةpic.twitter.com/E28PBQYke8 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) 19 апреля 2019 г.

🎥 فيديو للهدف الثالث لنادي #الأهلي سجله اللاعب : عمر السومه في الدقيقة 47



الأهلي 3 : 0 الوحدة



#الأهلي_الوحدةpic.twitter.com/pw5numbShM — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) 19 апреля 2019 г.

أما ثنائية الوحدة، فقد أحرزها رومولو أوتيرو من ركلة جزاء، وكابونجو كاسونجو، في الدقيقتين (72 و74).

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الوحدة سجله اللاعب : أوتيرو (من ركلة جزاء) في الدقيقة 71



الأهلي 3 : 1 الوحدة



#الأهلي_الوحدةpic.twitter.com/u1lal32LYK — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) 19 апреля 2019 г.

🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #الوحدة سجله اللاعب : سانجو كاسونجو في الدقيقة 73



الأهلي 3 : 2 الوحدة



#الأهلي_الوحدةpic.twitter.com/XCYwmqd9BW — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) 19 апреля 2019 г.

ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى 49 نقطة، وارتقى إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 39 نقطة في المركز السابع.

المصدر: تويتر