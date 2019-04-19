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شاهد.. ثنائية السومة في شباك الوحدة

الرياضة

شاهد.. ثنائية السومة في شباك الوحدة
@SPL/Twitter.com
شاهد.. ثنائية السومة في شباك الوحدة
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سجل النجم السوري عمر السومة هدفين قاد بهما فريقه الأهلي للفوز على ضيفه الوحدة بنتيجة 3-2، في مباراة أقيمت اليوم لحساب الأسبوع الـ28 من الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز السومة هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 18، ثم ضاعف زميله البلجيكي نيكولاي ستانسيو النتيجة بحلول الدقيقة 47، وبعدها بدقيقة واحدة، عاد السومة ليسجل هدفه الشخصي الثاني له والثالث لفريقه.

أما ثنائية الوحدة، فقد أحرزها رومولو أوتيرو من ركلة جزاء، وكابونجو كاسونجو، في الدقيقتين (72 و74).

ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى 49 نقطة، وارتقى إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 39 نقطة في المركز السابع.

المصدر: تويتر

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