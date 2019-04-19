ميسي لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف نادي برشلونة، بجائزة أفضل لاعب في مسابقة دوري أبطال أوروبا لهذا الأسبوع.

ونشر الحساب الرسمي لمسابقة دوري الأبطال على فيسبوك، صورة لميسي وعلق عليها: "لاعب الأسبوع".

وتفوق النجم الأرجنتيني على الثلاثي الكوري الجنوبي سون هيونغ مين جناح نادي توتنهام، والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو هداف ليفربول، والهولندي الشاب ماتيس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام.

وقدم ميسي أداء راقيا في مباراة جمعت البارسا وضيفه مانشستر يونايتد الثلاثاء الماضي في إياب ربع نهائي "التشامبيونز ليغ"، وساهم "البرغوث" في فوز فريقه بثلاثية نظيفة بتسجيله هدفين، علما أن الفريق الكتالوني فاز ذهابا أيضا بهدف دون رد.

وسيواجه برشلونة في الدور نصف النهائي ليفربول، للظفر ببطاقة العبور إلى المباراة النهائية.