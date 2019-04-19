كشفت صحيفة "أس" الإسبانية واسعة الانتشار، اليوم الجمعة، عن سعر تذكرة الموقعة المرتقبة (ذهابا وإيابا) بين برشلونة وليفربول في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن إدارة برشلونة أعلنت أن سعر تذكرة دخول مشجع ليفربول للقاء المقرر على ملعب "كامب نو" سيبلغ 119 يورو، وهو مبلغ مرتفع نسبيا.

ومن المنتظر أن يحضر 4620 من أنصار فريق "الريدز" مباراة الذهاب في إسبانيا.

في المقابل، أصدر ليفربول بيانا ردا على رفع النادي الكتالوني أسعار التذاكر قال فيه إن: "نادي برشلونة أعلن أن قيمة التذاكر الخاصة بجماهيرنا لمباراة الذهاب على ملعب كامب نو 119 يورو، ونتيجة لذلك، سيفرض نادي ليفربول نفس القيمة على التذاكر الخاصة بجماهير برشلونة في لقاء الإياب على ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء 7 مايو".

وتابع: "سيتم استخدام الإيرادات الإضافية من تذاكر مباراة الإياب، لدعم أنصار ليفربول في تذاكر مباراة الذهاب في كامب نو".

وختم البيان "يعتقد النادي أن تكافؤ الأسعار هو الأسلوب الأكثر منطقية، وهو ما يلتزم العمل به مع الاتحاد الأوروبي واتحاد الأندية الأوروبية والأندية الأعضاء، بهدف توحيد أسعار التذاكر بمباريات دوري الأبطال، وسيتم نشر تفاصيل مبيعات التذاكر الكاملة عبر موقعنا الرسمي".

ويلتقي الفريقان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن أزاح برشلونة مانشستر يونايتد الإنجليزي، فيما تأهل ليفربول على حساب بورتو البرتغالي.

ويلتقي البارسا والريدز، في نصف نهائي المسابقة، يومي 1 مايو في برشلونة ذهابا، وبعد أسبوع في ليفربول في لقاء الإياب.

المصدر: وكالات