أقر المدافع الهولندي فيرغيل فان دايك بعدم قدرته على إيقاف الأرجنتيني ليونيل ميسي بمفرده، وذلك عندما يتواجه فريق الأول ليفربول مع فريق الثاني برشلونة، في نصف نهائي دوري الأبطال.

وشكل فان دايك مكسبا دفاعيا لليفربول منذ انضمامه إليه من ساوثهامبتون مطلع يناير 2018، في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون جنيه إسترليني، جعلت منه أغلى مدافع في العالم.

وسيكون ليفربول في حاجة ماسة إلى تقديم فان دايك أفضل أداء ممكن لإيقاف ميسي، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، والذي سجل 45 هدفا لفريقه في مختلف المسابقات هذا الموسم، وقاده إلى الدور نصف النهائي القاري على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي، بينما تأهل ليفربول إلى الدور ذاته على حساب بورتو البرتغالي.

وقال فان دايك عن المواجهة المرتقبة ضد الأرجنتيني "أعتقد أنه أفضل لاعب في العالم لكن سنرى. ستكون مواجهة رائعة بالنسبة لنا جميعا".

وأضاف "الأهم هو أن نقوم (لاعبو ليفربول) بالجهد سويا، والأمر لا يمكن أن يكون مواجهة شخص لشخص، ولا يتعلق الأمر بمواجهة بيني وبين مهاجم بعينه. الأمر دائما هو نحن ضد الجميع، وأعتقد أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي تمكننا من أن ندافع بشكل جيد".

ويستضيف برشلونة نادي ليفربول في الأول من الشهر المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على أن يتقابل الفريقان مجددا في الثامن من مايو المقبل في مباراة الإياب بليفربول.

المصدر: وكالات