كشفت دولوريس أفييرو والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عما شعر به نجلها بعد خروج فريقه يوفنتوس من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا على يد أياكس أمستردام.

وقالت أفييرو في تصريحات نقلها موقع Corriere dello Sport الإيطالي: "لقد كان (رونالدو) حزينا جدا، كان يريد الوصول إلى المباراة النهائية، ولكن سيحدث ذلك في المرة المقبلة".

وتابعت والدة هداف يوفنتوس: "كريستيانو قال لي بعبارة واحدة: أنا لا أصنع المعجزات.. في الدوري الإيطالي تسير الأمور بشكل جيد، ولكن الحظ لم يحالفنا في دوري الأبطال، ولا يمكن فعل شيء حيال ذلك، والحياة مستمرة".

وسجل رونالدو 5 أهداف في آخر 3 مباريات ليوفنتوس في دوري الأبطال، لكن ذلك لم يساعد فريقه في مواصلة المشوار في البطولة القارية، حيث خرج اليوفي من الدور ربع النهائي، إثر خسارته الثلاثاء الماضي في عقر داره أمام أياكس بهدفين مقابل هدف واحد.

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والمثير أن هذه المرة الأولى التي يقصى فيها رونالدو من الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، ونجح "الدون" في عبور دور الثمانية في المواسم العشرة الماضية، منذ موسم 2006-2007.

المصدر: RT+ eurosport.ru