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شاهد.. أهداف مباراة يوفنتوس وأياكس

الرياضة

شاهد.. أهداف مباراة يوفنتوس وأياكس
AFP
شاهد.. الهدف الأول في مباراة يوفنتوس وأياكس
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أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الأول لفريقه يوفنتوس في شباك ضيفه أياكس أمستردام، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجاء هدف رونالدو من ضربة رأسية في الدقيقة (28).

ولم تدم فرحة اليوفي بهذا الهدف سوى ست دقائق حتى أدرك دوني فان دي بيك التعادل لأياكس.

المصدر: تويتر

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