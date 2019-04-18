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4 لاعبين عرب في نصف نهائي دوري الأبطال.. فمن يبلغ النهائي؟

الرياضة

4 لاعبين عرب في نصف نهائي دوري الأبطال.. فمن يبلغ النهائي؟
Reuters
4 لاعبين عرب في نصف نهائي دوري الأبطال.. فمن يبلغ النهائي؟
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أسدل الستار أمس على مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وأسفرت عن تأهل 4 فرق و4 لاعبين عرب إلى المربع الذهبي لمسابقة الأندية الأغلى في القارة العجوز.

وحجزت أندية برشلونة الإسباني، وأياكس أمستردام الهولندي، وتوتنهام وليفربول الإنجليزيان، بطاقة العبور إلى نصف النهائي.

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Публикация от Zakaria Labyad (@z.labyad)

ويضم فريقا أياكس وليفربول 4 لاعبين عرب في صفوفهما، بواقع 3 لاعبين للفريق الهولندي، وهم المغاربة، صانع الألعاب حكيم زياش، والجناح زكرياء البيض، والظهير الأيمن نصير مزرواي، ولاعب واحد للنادي الإنجليزي، وهو النجم المصري محمد صلاح.

وقد نشاهد اللاعبين الأربعة في المباراة النهائية، في حال تأهل ليفربول على حساب برشلونة، وأطاح أياكس في نصف النهائي الثاني بنادي توتنهام.

المصدر: RT

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