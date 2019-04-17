مفاجأة في تشكيلة ليفربول لمواجهة بورتو

كشف يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، تشكيلة فريقه لمواجهة بورتو البرتغالي اليوم، في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وخلت التشكيلة الأساسية للفريق الإنجليزي، من اسم البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، الذي سيتواجد على مقاعد البدلاء، وسيشارك البلجيكي ديفوك أوريجي بدلا منه.

وجاءت تشكيلة ليفربول كالتالي:

أليسون، ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون، فابينو، فينالدوم، ميلنر، محمد صلاح، ساديو ماني، أوريجي.

المصدر: وكالات