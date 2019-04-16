واصل ليفربول الإنجليزي الاحتفال بهدف نجمه المصري محمد صلاح، عقب تسجيله ثاني أهداف فريقه في مرمى ضيفه تشيلسي، بالمباراة التي جمعتهما في قمة مباريات الجولة الـ34 من البريميرليغ.

ونشر الموقع الرسمي لليفربول باللغة العربية في تويتر صورة لصلاح أثناء تسديده لكرة الهدف، وأرفقها بعبارة:"صلاح يبدو مستعدا للأجواء الرمضانية بقذيفة مدفعية!".

صلاح يبدو مستعدًا للأجواء الرمضانية بقذيفة مدفعية! ⚽️💣 pic.twitter.com/7mU9tG8hnc — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 14, 2019

كما نشر الموقع لقطات من احتفال الألماني يورغن كلوب، المدير الفني للريدز بعد انتهاء المباراة.

الكوب واحتفاله المعتاد مع كلوب! 😍😅🙌 pic.twitter.com/Ruz4IXckNi — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 14, 2019

وسجل صلاح هدفه الصاروخي في الدقيقة 53 من زمن المباراة، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لا تصد ولا ترد، ليعزز النتيجة للريدز في المباراة التي انتهت بهدفين نظيفين.

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وبهذا الهدف، رفع صلاح رصيده إلى 19 هدفا في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بالتساوي مع الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي.

المصدر: وكالات