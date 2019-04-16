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ليفربول: صلاح يستعد للأجواء الرمضانية بقذيفة صاروخية

الرياضة

ليفربول: صلاح يستعد للأجواء الرمضانية بقذيفة صاروخية
Reuters
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واصل ليفربول الإنجليزي الاحتفال بهدف نجمه المصري محمد صلاح، عقب تسجيله ثاني أهداف فريقه في مرمى ضيفه تشيلسي، بالمباراة التي جمعتهما في قمة مباريات الجولة الـ34 من البريميرليغ.

ونشر الموقع الرسمي لليفربول باللغة العربية في تويتر صورة لصلاح أثناء تسديده لكرة الهدف، وأرفقها بعبارة:"صلاح يبدو مستعدا للأجواء الرمضانية بقذيفة مدفعية!".

كما نشر الموقع لقطات من احتفال الألماني يورغن كلوب، المدير الفني للريدز بعد انتهاء المباراة.

وسجل صلاح هدفه الصاروخي في الدقيقة 53 من زمن المباراة، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لا تصد ولا ترد، ليعزز النتيجة للريدز في المباراة التي انتهت بهدفين نظيفين.

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وبهذا الهدف، رفع صلاح رصيده إلى 19 هدفا في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بالتساوي مع الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي.

المصدر: وكالات

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