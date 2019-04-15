أرسنال يرتقي للمركز الرابع بتغلبه على واتفورد في "البريمير ليغ"

تقدم أرسنال إلى المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي، بفوزه اليوم على مضيفه واتفورد (1-0)، في لقاء احتضنه ملعب "فيكارج رود" لحساب منافسات الأسبوع الـ34 من "البريمير ليغ".

ويدين "الغانرز" بالفضل في هذا الفوز، لمهاجمه الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة العاشرة، بعدما استغل خطأ فادحا لحارس مرمى واتفورد.

وارتفع رصيد أرسنال بهذا الفوز إلى 66 نقطة، ليرتقي إلى المركز الرابع بفارق الأهداف عن تشيلسي الذي تراجع للمرتبة الخامسة.

في المقابل، فقد تجمد رصيد واتفورد عند 46 نقطة، ولم يتزحزح من المركز العاشر.

المصدر: وكالات