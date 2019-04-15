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ليغانيس يفرض التعادل على ريال مدريد في "الليغا" (فيديو)

الرياضة

ليغانيس يفرض التعادل على ريال مدريد في
AFP PIERRE-PHILIPPE MARCOU
أهداف مباراة ليغانيس وريال مدريد
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فرض نادي ليغانيس التعادل الإيجابي (1-1) على ضيفه ريال مدريد، في لقاء جمعهما اليوم في ختام مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل في الدقيقة (45) عن طريق جوناثان سيلفا، وأدرك الفرنسي كريم بنزيما التعادل للريال بحلول الدقيقة (51).

وبهذه النتيجة، رفع ليغانيس رصيده إلى 41 نقطة، وارتقى إلى المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما رفع الريال رصيده إلى النقطة 61، وبقي في المركز الثالث، ويتخلف بفارق 13 نقطة عن المتصدر غريمه برشلونة.

المصدر: silatv

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